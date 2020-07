Calciomercato Juventus, pronto il dopo Higuain: trovata la chiave (Di martedì 7 luglio 2020) Calciomercato Juventus, pronto il centravanti che sostituirà Gonzalo Higuain: trovata la chiave per sbloccare la trattativa con il Napoli Calciomercato Juventus, una delle tessere che Fabio Paratici deve ancora sistemare nel quasi perfetto puzzle bianconero è la prima punta. Sembra chiaro a tutti che questa sia l’ultima stagione di Gonzalo Higuain a Torino e quindi … L'articolo Calciomercato Juventus, pronto il dopo Higuain: trovata la chiave proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

DiMarzio : #Calciomercato, #Milik in partenza Ecco perché l'esterno della #Juventus o quello del #Tottenham (e non un'altra p… - DiMarzio : #Calciomercato, #Juventus, #Barcellona | Terminate le visite mediche di #Arthur e #Pjanic - DiMarzio : UFFICIALE | #Arthur alla #Juventus. Il comunicato del #Barcellona con le cifre - Salvato95551627 : RT @cn1926it: #Verona, pazza idea #Mandzukic. Il croato vorrebbe tornare in #SerieA: i dettagli - cn1926it : #Verona, pazza idea #Mandzukic. Il croato vorrebbe tornare in #SerieA: i dettagli -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Calciomercato Juventus, via Sarri: la convinzione di Sconcerti CalcioMercato.it Serie A 31a giornata le partite di martedì 7 luglio, ecco come vederle in tv e in streaming

Le partite di Serie A in tv e in streaming 31a giornata martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 luglio: spiccaJuventus- Milan Non conosce pause la Serie A e martedì 7 luglio è già tempo di campionato con l ...

Sarri, c’è ancora il Milan: “Ci mette sempre in difficoltà. Higuain? Litigo solo con lui...”

Maurizio Sarri si presenta nella conferenza stampa pre Milan dopo l’allungo su Lazio e Inter davanti alla tv ma avverte i suoi che non c’è motivo per sentirsi appagati, soprattutto perché l’avversario ...

Le partite di Serie A in tv e in streaming 31a giornata martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 luglio: spiccaJuventus- Milan Non conosce pause la Serie A e martedì 7 luglio è già tempo di campionato con l ...Maurizio Sarri si presenta nella conferenza stampa pre Milan dopo l’allungo su Lazio e Inter davanti alla tv ma avverte i suoi che non c’è motivo per sentirsi appagati, soprattutto perché l’avversario ...