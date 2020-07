Calciomercato Juventus – Milik – Bernardeschi, si cerca l’intesa per lo scambio (Di lunedì 6 luglio 2020) Calciomercato Juventus – Milik – Bernarndeschi: Napoli e Juventus sono in contatto per trovare l’intesa sullo scambio tra i due calciatori. La redazione di Sky Sport ha ribadito oggi che le due società continuano a lavorare affinché i due calciatori possano scambiarsi di maglia, accontentando così i rispettivi tecnici. Calciomercato Juventus – Milik – Bernardeschi, si cerca l’intesa per lo scambio La Juventus è in pole position per Milik. Sicuramente per la volontà del giocatore, che gradirebbe essere allenato ancora da Sarri e andare a posizionarsi in campo, magari, tra Dybala e Cristiano Ronaldo. E poi perché in questo momento la Juventus è la squadra che può offrire più facilmente alla società partenopea una proposta convincente per l’acquisto del polacco. ... Leggi su giornal

DiMarzio : #Calciomercato, #Milik in partenza Ecco perché l'esterno della #Juventus o quello del #Tottenham (e non un'altra p… - DiMarzio : #Calciomercato, #Juventus, #Barcellona | Terminate le visite mediche di #Arthur e #Pjanic - DiMarzio : UFFICIALE | #Arthur alla #Juventus. Il comunicato del #Barcellona con le cifre - calciomercatoit : ?? #Inter e #Juventus | #Alaba piace anche in #PremierLeague: le ultime ?? #CMITmercato - MA_STAT_A_CAS : RT @calciomercatoit: ?? #MilanJuve, #Sarri allo scoperto su #Higuain: 'E' l'unico col quale litigo. E’ un ragazzo molto sensibile, quando va… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Calciomercato Juventus, clamoroso: “Sarri bocciato” | Nuovo club in Serie A CalcioMercato.it Lazio, Correa: “Non vedo l'ora di rialzarmi. Nulla rovina questa super stagione”

ROMA - L’infermeria della Lazio non si svuota mai. L’ultimo arrivato: Joaquin Correa. Il giocatore argentino, dopo la partita contro il Milan, ha rimediato uno stiramento del legamento collaterale del ...

Il “salviniano” Sinisa e la favola di Musa

Ieri a San Siro ha regalato con un suo goal la vittoria al Bologna. Ma la rete di Juwara non è solo un'impresa sportiva, perché ha permesso a una squadra di provincia di battere con un goal di svantag ...

ROMA - L’infermeria della Lazio non si svuota mai. L’ultimo arrivato: Joaquin Correa. Il giocatore argentino, dopo la partita contro il Milan, ha rimediato uno stiramento del legamento collaterale del ...Ieri a San Siro ha regalato con un suo goal la vittoria al Bologna. Ma la rete di Juwara non è solo un'impresa sportiva, perché ha permesso a una squadra di provincia di battere con un goal di svantag ...