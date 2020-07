Calciomercato Fiorentina, interesse per Salisu del Valladolid (Di lunedì 6 luglio 2020) Secondo quanto riportato da Tuttosport, la Fiorentina è interessata al difensore centrale Mohammed Salisu del Valladolid Per la prossima sessione di mercato la Fiorentina ha messo gli occhi sul difensore centrale del Valladolid, il ventunenne Mohammed Salisu. La società viola deve però vedere la concorrenza di molti altre società, inglesi e italiane. Tra questi vi sono il Manchester United, il Southampton e il West Ham per quanto riguarda i club della Premier League e il Napoli tra le squadre italiane. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

