Cagliari-Atalanta su Sky, grafica con censura. Una storia che si ripete ogni anno (Di lunedì 6 luglio 2020) Prendete la partita tra Cagliari e Atalanta e immaginate di doverne abbreviare la dicitura a favor di grafica. Il risultato sarebbe quello di CAG-ATA, ma da qualche anno ormai la procedura rientra nelle pratiche censurate. Il motivo? Presto detto. Letta tutta d’un fiato, la sigla dà vita ad un’altra parola che, pertanto, Sky ha deciso di annullare eliminando la G da CAG, così da formare la scritta CA-ATA.Negli ultimi tempi però si è effettuato un passo ulteriore, togliendo pure l’ultima A di ATA, riequilibrando il numero di lettere per squadra (CA-AT).Cagliari-Atalanta su Sky, grafica con censura. Una storia che si ripete ogni anno pubblicato su TVBlog.it 06 luglio 2020 04:18. Leggi su blogo

RaiSport : ? Tremila bandierine della #Sardegna in Curva Sud e una grande bandiera dei Quattro Mori al centro del settore: que… - Atalanta_BC : ? Esterni decisivi nella nostra ultima visita alla Sardegna Arena! ?? ?? Last time in Cagliari... ?? ??… - beinsports_FR : [?? LIVE - 19H30] ???? #SerieA ?? beIN 1 : Parme - Fiorentina ?? beIN 2 : Cagliari - Atalanta ?? MAX 6 : Brescia - Hel… - OdeonZ__ : Sempre Atalanta! Batte il Cagliari 1-0 e vola a meno 1 dall’Inter. Ma quel gol di Simeone...… - FinancialSs : Cagliari Atalanta streaming, dove vedere la partita #calcio #finanza -