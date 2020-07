Buon compleanno Stella Prudente, Sergio Romano, Roberto d’Agostino… (Di martedì 7 luglio 2020) Buon compleanno Stella Prudente, Sergio Romano, Roberto d’Agostino… …Ringo Starr, Alberto Aquilani, Antonello Palombi, Mario Pescante, Toto Cutugno, Michele Mirabella, Claudio Merlo, Mimmo Locasciulli, Ettore Pietro Pirovano, Gino Vignali, Alessandro Nannini, Antonella Incerti, Licia Colò, Paolo Giordano, Paolo Galimberti, Francesca Puglisi, Marta Zoffoli, Moreno Morello, Sara Palmas, Giacomo Triglia, Fabio Vagnarelli, Giorgio de Togni, Simone Stortoni, Matteo Viola, Rudy Zini, Antonio Donnarumma… Oggi 7 luglio compiono gli anni: Stella Prudente, giornalista; Roberto Bruni, attore; Vincenzo Coltella, ex calciatore, allenatore; Sergio Romano, ex ambasciatore, storico, scrittore, giornalista; Bruno dal Bon, ex calciatore; Leonella Prato Caruso, traduttrice; Paolo Bernasconi, ex calciatore; Mario Pescante, imprenditore, dirigente ... Leggi su romadailynews

Ultime Notizie dalla rete : Buon compleanno Buon compleanno Free Now La Repubblica Ministro di scambio con l'estero

Iniziamo l'articolo facendo gli auguri di buon compleanno al ministro Di Maio. Il 6 luglio (oggi) compie gli anni. La lettura delle fotografie qui riportate ci dice molto del giovane ministro (detto F ...

Adriana Volpe a Ogni Mattina spiazza Alessio Viola: “Ci sei ricascata”

Adriana Volpe oggi a Ogni Mattina, dopo i classici saluti di rito al pubblico a casa e dopo aver elencato gli argomenti che verranno trattati in queste lunghe 4 ore di diretta, ha anche colto l’occasi ...

