Btp Futura, il debutto del titolo di Stato per finanziare la ripresa. Iacovoni: "Nelle prime battute ordini per un miliardo di euro" (Di lunedì 6 luglio 2020) Fa il suo debutto il Btp Futura, il nuovo titolo di Stato dedicato ai piccoli risparmiatori che servirà a finanziare la ripresa post Covid-19: nelle prime battute "siamo intorno al miliardo di euro di ordini ricevuti", racconta a Radio 24 Davide Iacovoni, responsabile del Tesoro per il debito pubblico. L'andamento degli ordini "è sicuramente positivo", ma "va tutto poi messo in rapporto al fatto che è un collocamento solo per il retail", spiega Iacovoni. Quindi "confrontare con la precedente emissione Btp Italia è un paragone non particolarmente appropriato, ma anche così il risultato è soddisfacente". Il collocamento parte oggi, lunedì 6 luglio, e andrà avanti fino a venerdì 10, salvo chiusura anticipata, ma solo dopo il terzo giorno. I proventi del Btp Futura saranno ...

