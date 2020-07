Brescia, gioia Papetti: a 18 anni segna e guida la difesa (Di lunedì 6 luglio 2020) Andrea Papetti, difensore del Brescia, a 18 anni appena compiuti è diventato un punto fermo della retroguardia di Diego Lopez Andrea Papetti, lanciato da Diego Lopez nella partita pre lockdown contro il Sassuolo, è una scommessa vinta dall’allenatore del Brescia. Il difensore, a soli 18 anni appena compiuti, è diventato un punto fermo della retroguardia delle Rondinelle e ieri ha segnato il suo primo gol in Serie A dando il là alla vittoria Bresciana contro l’Hellas Verona. Con la rete segnata ai gialloblù, Papetti, come riporta La Gazzetta dello Sport, è il terzo calciatore più giovane ad aver segnato in questo campionato. Davanti a lui solo Amad Traore dell’Atalanta (17 anni e 108 giorni) e Sebastiano Esposito dell’Inter (17 anni e 172 giorni). Leggi su ... Leggi su calcionews24

Andrea Papetti, lanciato da Diego Lopez nella partita pre lockdown contro il Sassuolo, è una scommessa vinta dall’allenatore del Brescia. Il difensore, a soli 18 anni appena compiuti, è diventato un p ...

Oggi l’ultimo saluto a Roberta Agosti, la ciclista morta a Lonato

Nessuna imperizia, nessuna violazione del codice della strada, nessuna distrazione. Roberta Agosti, 51 anni, la ciclista travolta da un camion che trasportava il latte e morta sul colpo per il terribi ...

