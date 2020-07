Brescia, bambina di 9 anni muore travolta da un’auto pirata sulle strisce pedonali. L’uomo alla guida si è costituito dopo una notte in fuga (Di lunedì 6 luglio 2020) Una bambina di nove anni è morta investita da un’auto pirata a Bagnolo Mella, nel Bresciano, mentre attraversava sulle strisce pedonali: dopo una notte di ricerche del suv grigio, fuggito subito dopo l’impatto, l’uomo che era alla guida si è costituito. Secondo una prima ricostruzione, la bambina, di origini straniere, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali con la sua famiglia: ferita anche la madre, seppur in modo lieve, illesi invece il padre e gli altri due figli. “Abbiamo visto l’auto, ma non si è fermata – ha detto il padre – La mia bambina non me la ridarà più nessuno. Devono trovare chi è stato”. Per tutta la notte la polizia ha cercato il suv descritto dai testimoni: questa mattina l’investitore, italiano, si è presentato in Procura per autodenunciarsi. È ... Leggi su ilfattoquotidiano

