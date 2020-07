Bper, approvata da azionisti incorporazione casse risparmio Saluzzo e Bra (Di lunedì 6 luglio 2020) Milano, 6 lug. (Adnkronos) – Approvato in sede straordinaria dall’’assemblea dei soci di Bper con il 99,98 % dei voti espressi corrispondenti al 37,49 % del capitale sociale complessivo, il progetto di fusione per incorporazione in Bper Banca delle due controllate Cassa di risparmio di Saluzzo (“CR Saluzzo”) e Cassa di risparmio di Bra nonchè l’aumento del capitale sociale di Bper al servizio della fusione per incorporazione di CR Bra, con conseguente modifica dell’art. 5 dello Statuto Sociale dell’Incorporante. L'articolo Bper, approvata da azionisti incorporazione casse risparmio Saluzzo e Bra proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

