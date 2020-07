Borsa Italiana: modifiche per AIM Italia, nasce nuovo segmento dedicato a PMI (Di lunedì 6 luglio 2020) (TeleBorsa) – A partire dal 20 luglio 2020 entrano in vigore alcune importanti modifiche regolamentari relative a AIM Italia, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle Piccole e Medie Imprese (PMI) dinamiche e competitive, in cerca di capitali per finanziare la loro crescita. In un’ottica di consolidamento e sviluppo del mercato, testimoniato dal crescente numero di società che scelgono la quotazione su AIM Italia – si legge nella nota – vengono introdotte alcune modifiche ai Regolamenti AIM Italia, con l’obiettivo di consolidare alcune pratiche, indirizzarne altre e apportare innovazioni in linea con l’evoluzione del mercato. Barbara Lunghi, Head of Primary Markets di Borsa Italiana, ha commentato: “Le difficoltà economico-finanziarie causate dalla pandemia stanno rendendo evidente e urgente la necessità di avere strumenti ... Leggi su quifinanza

