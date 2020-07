Bonus Vacanze, novità sul credito d’imposta: dove si potrà usare (Di lunedì 6 luglio 2020) Bonus Vacanze, novità sul credito d’imposta: si potrà usare anche negli alberghi che non prevedono lo sconto. La precisazione pubblicata dal sito dell’Agenzia delle Entrate Dal primo luglio è entrato in vigore il cosiddetto Bonus Vacanze, il sostegno (di 500 euro massimo) messo a disposizione dal Governo per incentivare il turismo nel nostro paese. Dopo … L'articolo Bonus Vacanze, novità sul credito d’imposta: dove si potrà usare proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

