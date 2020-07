Bonus 1000 euro INPS, fuori migliaia di Co.co.co e professionisti: l’appello al Governo (Di lunedì 6 luglio 2020) Dopo il Bonus 600 euro INPS di Marzo ed aprile elargito quasi ‘a pioggia’ senza limiti reddituali , l’importo per il mese di maggio, come stabilito dal Decreto rilancio, aumenta a 1000 euro, ma a poterne usufruire saranno solo quanti dimostreranno un calo effettivo di fatturato del 33% nel secondo bimestre 2020 rispetto al secondo bimestre 2019. Questo sta creando non poche difficoltà sia ai professionisti iscritti alla gestione separata INPS che hanno ricevuto a marzo ed aprile pagamenti relativi a prestazioni effettuate in precedenza, e che non possono fare richiesta del Bonus maggio INPS perché non riescono a dimostrare un calo nei mesi richiesti, sia ai lavoratori con contratto co.co.co ancora attivo. Bonus 1000 euro maggio INPS, co.co.co e professionisti: doppia beffa? Gli unici che possono beneficiare del Bonus 1000 euro INPS maggio sono i ... Leggi su pensionipertutti

Dopo il bonus 600 euro Inps di Marzo ed aprile elargito quasi ‘a pioggia’ senza limiti reddituali , l’importo per il mese di maggio, come stabilito dal Decreto rilancio, aumenta a 1000 euro, ma a pote ...

Decreto Rilancio: smart working Cig, congedo bonus bici incentivi auto

Decreto Rilancio conversione in legge, le novità: Il decreto Rilancio è quasi in dirittura d'arrivo e a breve sarà approvato in via definitiva dopo il voto di fiducia alla Camera, fissato per mercoled ...

