Bonucci sfida il suo passato rossonero da capitano: il piccolo rimpianto del difensore (Di lunedì 6 luglio 2020) Bonucci sfiderà il Milan domani a San Siro con la fascia al braccio: così come ha iniziato la sua breve esperienza in rossonero Bonucci, domani sera, sfiderà il Milan – la sua ex squadra – con la fascia da capitano al braccio. Per il difensore della Juventus si tratterà della presenza numero 401 in bianconero. Leo è il giocatore con più partite nella Juve degli ultimi anni e il 18esimo nella storia del club. Con un piccolo rimpianto: se 2 anni fa non si fosse trasferito a Milano, ora sarebbe già in top 10. Lo scrive Gazzetta. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

