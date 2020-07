Bollettino oggi lunedì 6 luglio: contagi, morti, guariti e numeri regione per regione (Di lunedì 6 luglio 2020) Ecco il Bollettino dell’emergenza coronavirus, regione per regione, aggiornato a lunedì 6 luglio. Comincia una nuova settimana e su tutto il territorio italiano prosegue l’analisi della curva epidemiologica attraverso il lavoro del Ministero della Salute in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità. Aumentano leggermente i casi di contagio, quest’oggi 208 contro i 192 di ieri. I decessi sono 8 (ieri 7) mentre sono 133 i guariti, ieri 164. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 22.166 contro i 37.462 di ieri mentre torna ad aumentare il numero degli attualmente positivi: quest’oggi si contano 67 malati in più. ECCO LA TABELLA, regione PER regione, AGGIORNATA A LUNEDI’ 6 luglio Leggi su sportface

