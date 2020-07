Bollettino Lombardia oggi: morti, contagi e guariti di lunedì 6 luglio (Di lunedì 6 luglio 2020) Ecco il Bollettino dell’emergenza coronavirus in Lombardia aggiornato a lunedì 6 luglio. Comincia una nuova settimana e per la Regione Lombardia prosegue l’attività di analisi epidemiologica riguardante i nuovi casi di contagio da Covid-19, i decessi, i guariti e i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Sono 111 i nuovi casi di contagio rispetto ai 98 di ieri. Cala il numero dei decessi, 3 (ieri 6) mentre i guariti sono 61 (ieri 73). Il numero dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore è di 5.855 rispetto agli 8.772 di ieri. Leggi su sportface

Allerta_Meteo : #AllertaMeteo per domani Martedì 07/07/2020 ?? #AllertaGialla in FriuliVG, Lombardia, Veneto Bollettino diramato il… - sportface2016 : #Coronavirus | Pubblicati i dati odierni della regione #Lombardia #covid19 - Allerta_Meteo : #AllertaMeteo per domani Martedì 07/07/2020 ?? #AllertaGialla in FriuliVG, Lombardia, Veneto Bollettino diramato il… - MFragasso : Bollettino coronavirus Milano e Lombardia 6 luglio 2020 - infoitinterno : Coronavirus Lombardia oggi: i dati del bollettino del 3 luglio -