Bollettino Covid-19 6 luglio: oltre 200 i positivi, solo otto decessi (Di lunedì 6 luglio 2020) Bollettino Covid-19 6 luglio: sono più di 200 i positivi in questo primo giorno della settimana, appena otto i decessi, minimo storico dall’inizio della pandemia Il Bollettino relativo al Covid-19 del 6 luglio è stato decisamente clemente. Sono solo 208 i nuovi positivi di cui, manco a dirlo, oltre il 50% (111) in Lombardia, la Regione più colpita. Seguono l’Emilia-Romagna con 38 positivi e la Campania con 27, derivanti da un focolaio scatenatosi nell’Irpinia. Decisamente basso, al minimo storico dall’inizio della pandemia, il numero dei decessi; sono appena otto, infatti i morti con ben 133 guariti. Ben 11, invece, le Regioni a contagio zero, segnale evidente di come in Italia si stia gestendo bene la Fase 3. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Distanziamento sui mezzi: la Sicilia elimina la misura anti ... Leggi su bloglive

A partire dal 26 giugno i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia non vengono più diramati attraverso il bollettino diffuso sul sito Internet della Protezione Civile. I dati, infatti, sono o ...

Cresce il numero di contagiati in Campania: dal bollettino delle ultime 24 ore reso noto dall’unità di crisi della Regione sono 27 i tamponi positivi su 775 test effettuati. Totale guariti: 4.087 (di ...

Cresce il numero di contagiati in Campania: dal bollettino delle ultime 24 ore reso noto dall'unità di crisi della Regione sono 27 i tamponi positivi su 775 test effettuati. Totale guariti: 4.087 (di ...