Bollettino Coronavirus: i dati ufficiali del 6 luglio (Di lunedì 6 luglio 2020) Come di consueto, la Protezione Civile ha comunicato i dati del Bollettino Coronavirus odierno: si segnalano 208 nuovi casi Come di consueto, la Protezione Civile ha diramato il Bollettino Coronavirus odierno. Dai dati ufficiali, risultano 208 nuovi casi per un totale di 241.819 da inizio epidemia. In calo il dato dei decessi, oggi si registrano 8 vittime. Nelle ultime 24 ore sono da considerarsi guarite dal Covid-19, 133 persone, per un totale su scala nazionale di 192.241 unità. Lieve calo anche dei ricoveri: -2 in terapia intensiva (per un totale di 72 unità); +1 gli attualmente ricoverati con sintomi in strutture ospedaliere (per un totale di 946 unità). Infine, oggi sono stati processati 5.660.454 tamponi. Con i dati del Bollettino Coronavirus di oggi, le stime generali ... Leggi su zon

