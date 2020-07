Bollettino coronavirus 6 luglio: 8 morti, 208 nuovi casi (Di lunedì 6 luglio 2020) Si muore sempre di meno con il coronavirus. Oggi sono stati registrati 8 decessi in Italia, ieri 7. I nuovi casi individuati oggi sono 208, ieri 192. Salgono a 192.241 le persone dimesse. I soggetti positivi dei quali si ha conoscenza sono al momento 14.709. Meno di mille i pazienti ricoverati con sintomi (946) di cui 72 in terapia intensiva.Lombardia 94.527 (+111, +0,1%)Emilia-Romagna 28.675 (+38, +0,1%)Veneto 19.327 (+1)Piemonte 31.429 (+6)Marche 6.790 (nessun nuovo caso)Liguria 10.001 (+2)Campania 4.746 (+27; +0,6%)Toscana 10.287 (+2)Sicilia 3.095 (+1)Lazio 8.205 (+19, +0,2%)Friuli-Venezia Giulia 3.326 (nessun nuovo caso)Abruzzo 3.309 (nessun nuovo caso)Puglia 4.536 (nessun nuovo caso)Umbria 1.447 (nessun nuovo caso)Bolzano 2.647 (nessun nuovo caso)Calabria 1.183 (nessun nuovo caso)Sardegna 1.371 (+1, +0,1%)Valle d’Aosta 1.196 (nessun nuovo caso)Trento 4.873 (nessun nuovo ... Leggi su laprimapagina

