Bogà, c’è la prima offerta del Napoli. Giuntoli prova a convincere il Sassuolo (Di lunedì 6 luglio 2020) Bogà sempre nel mirino Come riportato dal quotidiano Cronache di Napoli, Giuntoli avrebbe avanzato la... L'articolo Bogà, c’è la prima offerta del Napoli. Giuntoli prova a convincere il Sassuolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

nobilta_miseria : RT @Torrenapoli1: Ora come ora Lucas Moura sarebbe un ottimo acquisto in caso di partenza di Callejon, dinamico e pungente, tecnica ed espe… - CriscuoloBruno : RT @Torrenapoli1: Ora come ora Lucas Moura sarebbe un ottimo acquisto in caso di partenza di Callejon, dinamico e pungente, tecnica ed espe… - Torrenapoli1 : Ora come ora Lucas Moura sarebbe un ottimo acquisto in caso di partenza di Callejon, dinamico e pungente, tecnica e… - FrancescoRoma78 : @DeRosaG91 @BombeDiVlad Boga per ora il Sassuolo non lo vede. Under c è accordo col calciatore non con la Roma. - DecriFederico : Ipotesi,state calmi perchè non c'è niente che vi nascondo,ma se la Juve darebbe via CR7 e Dybala per poi prendere G… -

Ultime Notizie dalla rete : Bogà c’è Genoa, operazione riuscita per Kouamé: i tempi di recupero FantaMaster