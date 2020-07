Black Widow, Florence Pugh sarà la protagonista di nuovi film Marvel (Di lunedì 6 luglio 2020) Florence Pugh debutterà nel Marvel Cinematic Universe grazie a Black Widow e la regista ha confermato che ci sarà un "passaggio di testimone". Black Widow rappresenterà un passaggio di consegne tra Scarlett Johansson e Florence Pugh: la regista del film Marvel ha infatti confermato che l'intenzione è di rendere Yelena protagonista di nuove storie tratte dal mondo dei fumetti. La giovane star sembra sia al centro di un nuovo progetto del Marvel Cinematic Universe che proseguirà nei prossimi anni. La regista Cate Shortland, intervistata da Empire Magazine, ha parlato dell'ultima apparizione di Scarlett Johansson nel ruolo di Black Widow: "Kevin Feige si era reso conto che il pubblico si sarebbe aspettato una storia legata alle origini del personaggio e, ovviamente, siamo andati nella ... Leggi su movieplayer

