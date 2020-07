Black Butterfly stasera in tv: trama, trailer, cast del film (Di lunedì 6 luglio 2020) Black Butterfly andrà in onda stasera lunedì 6 luglio 2020 a partire dalle ore 21.20 su Rai 3. Il film di Brian Goodman del 2017 è un adattamento del francese Papillon noir ed è un thriller psicologico, interpretato da Antonio Banderas e Jonathan Rhys-Meyers. Black Butterfly: trama del film Vediamo dunque la trama del film in onda questa sera in prima serata su Rai 3. Paul è uno sceneggiatore spagnolo di best seller che vive in una casa isolata in una provincia americana e che si sta confrontando con il famoso ‘blocco dello scrittore’. La moglie lo ha lasciato quattro anni fa e Paul è disperato. Non lavora più e per andare avanti è costretto a vendere il suo rifugio nel bosco. La sua vita, però, cambia all’improvviso quando incontra il giovane vagabondo, Jack, che lo salva da ... Leggi su ilcorrieredellacitta

