Black Butterfly film stasera in tv 6 luglio: cast, trama, streaming

Black Butterfly è il film stasera in tv lunedì 6 luglio 2020 in onda in prima serata su Rai 3.

Black Butterfly film stasera in tv: cast

La regia è di Brian Goodman. Il cast è composto da Antonio Banderas, Jonathan Rhys Meyers, Nicholas Aaron, Piper Perabo, Vincent Riotta, Nathalie Rapti Gomez, Abel Ferrara, Randall Paul, Katie McGovern, Gioia Libardoni.

Black Butterfly film stasera in tv: trama

Ecco la trama del film oggi in tv. Paul (Antonio Banderas) è uno sceneggiatore in piena crisi di creatività. Il blocco dell'ispirazione gli è scattato da quando la moglie lo ha lasciato. Diretta conseguenza è anche un disagio economico importante ed anche psicologico che ...

Serata non per cuori deboli su Rai 3 lunedì 6 luglio con il film Black Butterfly un thriller psicologico con Antonio Banderas e Jonathan Rhys Meyers, uscito nel 2017 con una durata di 93 minuti.

