Birra artigianale: Salumi Veroni lancia “Toladolsa” con Birrificio Lambrate (Di lunedì 6 luglio 2020) CORREGGIO – Veroni, storico produttore di Salumi, a 95 anni dalla fondazione entra oggi nel mondo della Birra in collaborazione con il Birrificio Lambrate, produttore milanese tra i precursori in Italia della Birra indipendente artigianale. Tre gli stili disponibili – Pils, Ipa, Bock – del nuovo brand Toladolsa, termine dialettale emiliano che invita gli italiani a prendere la vita con dolcezza (tola-dolsa) dopo le difficoltà di questo ultimo periodo, disponibili in lattina. “Abbiamo voluto scegliere un partner che si distingue per la scelta di materie prime naturali e di alta qualità, nonché per i metodi di lavorazione che preservano le proprietà organolettiche e il tipico sapore aromatico della Birra non filtrata e non pastorizzata”, commenta Marco Fattori, responsabile vendite NT Italia di Veroni. Abbiamo optato per un ... Leggi su winemag

