Bimbo di 6 anni si ribalta dal canotto e rischia di affogare: salvato da ‘Panna’, coraggioso cane della SICS (Di lunedì 6 luglio 2020) Ha rischiato di annegare dopo che il canotto su cui stava facendo il bagno si è ribaltato, sbalzandolo in acqua. E’ successo ieri pomeriggio ad un bambino di 6 anni. Il piccolo stava trascorrendo alcuni giorni di vacanza presso il lido di Riva dei Tarquini, una bellissima spiaggia del litorale laziale, in provincia di Viterbo. Il piccolo, che non sapeva nuotare, ha iniziato a dimenarsi chiedendo aiuto, riuscendo a malapena a riemergere dall’acqua. Fortunatamente sul posto era presente l’Unità Cinofila SICS (Scuola Italiana Cani Salvataggio-Tirreno), un’associazione di volontariato della Protezione Civile. Uno dei coraggiosi cani di salvataggio, un labrador di nome Panna, si è immediatamente tuffato in acqua ed è riuscito a a trasportare a riva il Bimbo. Una volta al sicuro, il piccolo è tornato tra le braccia dei ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Bimbo anni Tortolì, cade dal balcone: bimbo di 3 anni in coma La Nuova Sardegna Bimbo 4 anni rischia annegare a Bolzano

(ANSA) - BOLZANO, 06 LUG - E' ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Bolzano un bambino di 4 anni che ha rischiato di annegare nella piscina pubblica 'Lido' di Bolzano. Il piccolo era fuggito ...

Bimbo di 4 anni rischia di annegare in piscina a Bolzano

