'Bike to coast', da Francavilla al Mare a San Salvo (Di lunedì 6 luglio 2020) Pescara - Il viaggio in Abruzzo in bici lungo il litorale prosegue lungo la 'Bike to coast' e parte da Francavilla al Mare (Chieti) verso sud, alla scoperta della 'Via Verde della Costa dei Trabocchi', un tratto di circa 65 km fino a San Salvo (Chieti), al confine con il Molise. La Via Verde, ancora da completare, è realizzata prevalentemente sul tracciato ferroviario dismesso della linea Adriatica, un percorso che unisce ambiti e contesti molto diversi, affacciandosi sul Mare Adriatico, passando per la Statale 16 e sfiorando le colline litoranee. Coinvolge prioritariamente 7 dei 9 comuni costieri e vi sono previsti 13 punti di accesso principali di cui 4 in prossimità di ex stazioni ferroviarie le cui aree di risulta sono progettate per accogliere parcheggi di scambio. La pista attraverserà 9 gallerie - attualmente chiuse al transito - che saranno illuminate e ... Leggi su abruzzo24ore.tv

