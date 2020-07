Biathlon, terzo raduno stagionale in Val Martello per gli azzurri: i convocati (Di lunedì 6 luglio 2020) terzo raduno stagionale per la squadra A della Nazionale di Biathlon. Dopo i raduni di Val Martello e Anterselva, gli atleti di Coppa del Mondo si alleneranno in Val Martello da lunedì 6 a sabato 11 luglio. Il direttore tecnico Fabrizio Curtaz ha convocato dieci atleti: Dominik Windisch, Lukas Hofer, Patrick Braunhofer, Daniele Cappellari, Didier Bionaz, Tommaso Giacomel, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer e Irene Lardschneider. Lo staff che seguirà i biathleti della Nazionale sarà composto dai tecnici Andreas Zingerle, Klaus Hollrigl, Andrea Zattoni e Nicola Pozzi. Gli azzurrini delle squadre juniores e giovani si stanno invece allenando ad Anterselva sotto lo sguardo vigile dei tecnici Mirco Romanin, Fabio Cianciana, Edoardo Mezzaro, Daniele Piller Roner, Samantha Plafoni, Aline Noro e Pietro Dutto. Questi gli azzurrini presenti: Michele Molinari, David ... Leggi su sportface

Riparte dalla Val Martello, già sede del primo raduno estivo, la preparazione degli azzurri del biathlon. Dal 6 all'11 luglio, la squadra A guidata dal direttore tecnico Fabrizio Curtaz affronterà il ...

