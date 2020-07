Biathlon, al via il terzo raduno stagionale per la squadra di Coppa del Mondo: la lista dei convocati (Di lunedì 6 luglio 2020) terzo raduno stagionale per la squadra “A” di Biathlon che, dopo gli appuntamenti di Val Martello e Anterselva delle scorse settimane, torna nuovamente in Val Martello da lunedì 6 a sabato 11 luglio. Il direttore tecnico Fabrizio Curtaz ha convocato dieci atleti: Dominik Windisch, Lukas Hofer, Patrick Braunhofer, Daniele Cappellari, Didier Bionaz, Tommaso Giacomel, Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Michela Carrara e Irene Lardschneider, alla presenza dei tecnici Andreas Zingerle, Klaus Hollrigl, Andrea Zattoni e Nicola Pozzi. Il raduno di questa settimana è il terzo dei sei programmati nel periodo estivo dallo staff, prima dell’inizio verso e proprio della stagione della neve previsto dalla fine di settembre. Ad Anterselva sono invece presenti questa settimana i ragazzi delle squadre juniores/giovani con Michele Molinari, David Zingerle, Iacopo ... Leggi su sportfair

(ANSA) - TORINO, 02 LUG - "Importanti novità per il centro fondo di Pragelato, uno dei tasselli qualificanti per lo sport invernale del territorio. Si è aggiudicato il bando la Valle Pesio Servizi con ...

