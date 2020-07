Beyoncé è italiana, finge di essere afroamericana: il bizzarro tweet complottista di un politico (Di lunedì 6 luglio 2020) Un candidato repubblicano della Florida avrebbe diffuso una teoria complottista su Twitter secondo cui Beyoncé non sarebbe afroamericana bensì italiana, e naturalmente sarebbe al soldo di Soros. Le teorie complottiste colpiscono perfino Beyoncé. Secondo il tweet di un politico americano, la diva del pop fingerebbe di essere afroamericana per farsi pubblicità, ma in realtà sarebbe italiana. KW Miller, che rappresenterà il 18° Distretto della Florida al Congresso alle elezioni di novembre, sabato ha diffuso un bizzarro tweet in cui sosterrebbe che Beyoncé Knowles non sarebbe davvero afroamericana, ma sarebbe in realtà italiana e il suo vero come sarebbe Ann Marie Lastrassi. "Sta fingendo per farsi pubblicità. Il suo vero nome è Ann Marie Lastrassi, è italiana. Questo fa tutto parte dell'agenda di Soros per il ... Leggi su movieplayer

Noovyis : (Beyoncé è italiana, finge di essere afroamericana: il bizzarro tweet complottista di un politico) - - ceciapesca : MA 'NCHE SENSO ITALIANA? MA TUTTO BENE?! #Beyoncé - pastoriniss : A me non risulta che Beyoncé sappia cucinare, quindi non è italiana. - robisanni : +++LA CONGIURA TUTTA ITALIANA DI SOROS E BEYONCÉ +++ #6luglio - DebSiwik : Che? Como? No, Beyonce no e italiana. -

