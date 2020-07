Berruti adesso rivela cosa c'è davvero dietro alle foto con la Boschi - (Di lunedì 6 luglio 2020) Paola Francioni Giulio Berruti ha confessato di essere innamorato: lei è Maria Elena Boschi, capogruppo di Italia Viva alla Camera, con la quale è stato fotografato spesso insieme nelle ultime settimane Tanto tuonò, che piovve. Da settimane, mesi, si rincorrono le voci circa una love story in corso tra l'attore Giulio Berruti e Maria Elena Boschi. I due sono stati spesso fotografati in atteggiamenti complici, al ristorante così come in un romantico pic-nic sui prati con tanto di parenti al seguito. Nelle ultime settimane c'è stata quasi un'escalation di momomenti, che hanno raggiunto il climax del gossip con il (presunto) bacio immortalato dai paparazzi. Ora l'attore esce allo scoperto e, in un'intervista andata in onda questa mattina, ha finalmente ammesso il suo amore per l'ex ministro. Giulio Berruti è stato ospite di C'è ... Leggi su ilgiornale

