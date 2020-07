Berlusconi, una sentenza pilotata? Nuovi audio scagionano il Cav (Di lunedì 6 luglio 2020) Non era solo il giudice Amedeo Franco quando venne registrato mentre con Silvio Berlusconi “si sgravava la coscienza” sulla sentenza “porcheria”. Un altro scoop è in arrivo, questa sera su Rete 4 nella trasmissione Quarta Repubblica che scagiona Silvio Berlusconi sulla presunta sentenza pilotata Mediaset: “mostreremo tre documenti inediti regolarmente raccolti dalla difesa e consegnate alla … L'articolo Berlusconi, una sentenza pilotata? Nuovi audio scagionano il Cav proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

