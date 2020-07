Belen Rodriguez si sbottona: “Felice, e voi?”, l’argentina ritrova il sorriso dopo Stefano De Martino (Di lunedì 6 luglio 2020) Belen Rodriguez torna con un post sui social e racconta ad i follower quanto sia felice. Con una fotografia e una didascalia molto breve, la showgirl argentina fa il punto della situazione e “racconta” come si sente al momento, specie dopo tutte le notizie di gossip degli ultimi tempi. Belen Rodriguez si sbottona: “Felice, e... L'articolo Belen Rodriguez si sbottona: “Felice, e voi?”, l’argentina ritrova il sorriso dopo Stefano De Martino proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

sorrisobot : RT @blogtivvu: Belen Rodriguez si sbottona e racconta di essere finalmente felice e di avere ritrovato il sorriso ??? ? Le ultime news sull… - blogtivvu : Belen Rodriguez si sbottona e racconta di essere finalmente felice e di avere ritrovato il sorriso ??? ? Le ultime… - sorrisobot : RT @blogtivvu: Belen Rodriguez si sbottona: “Felice, e voi?”, sorriso ritrovato dopo Stefano De Martino - blogtivvu : Belen Rodriguez si sbottona: “Felice, e voi?”, sorriso ritrovato dopo Stefano De Martino - infoitcultura : Belen Rodriguez e Nina Moric, ecco il video dell'abbraccio che sancisce la pace -

Ultime Notizie dalla rete : Belen Rodriguez

Gianmaria Antinolfi sarebbe il nuovo fidanzato di Belen Rodriguez (cliccare per credere). Attualmente sia l’argentina che l’ex marito si trovano a Napoli, naturalmente non nella stessa location. Il ca ...E' lui, volente o nolente, il protagonista del gossip estivo 2020: Stefano De Martino, siamo pronti a scommetterci, verrà seguito tutta l'estate dai paparazzi, in cerca dello scatto definitivo che tes ...