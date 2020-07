Belen Rodriguez si diverte con Nina Moric mentre De Martino e Marcuzzi smentiscono la loro storia: cosa è successo a Capri – FOTO (Di lunedì 6 luglio 2020) Sul palco della taverna caprese Anema ‘e core scoppia la pace fra Nina Moric e Belen Rodriguez, le due ex di Fabrizio Corona, un tempo acerrime nemiche. E mentre Corona è ancora oggetto di diversi procedimenti giudiziari, per i quali è stato arrestato e condannato diverse volte, Belen e Nina cantavano, ancheggiavano e tambureggiavano con “Los Lembos” (Guido e Gianluigi). Nina in taverna in compagnia del nuovo misterioso compagno, barbuto e palestrato. Poco dopo è spuntata Belen mano nella mano con Gianmaria Antinolfi, imprenditore del settore moda di lusso. La showgirl si è lasciata trasportare dalle note dei “Los Lembos” e li ha raggiunti sul palco per ritmeggiare con loro,” Sabor a mi”, “La Bamba” e altri tormentoni nazional/pop. A sorpresa, sul palco insieme Belen e Nina in un duetto “I Love ... Leggi su ilfattoquotidiano

