Belen Rodriguez sbarca a Roma dopo il Marcuzzi-gate. Cosa ha in mente la showgirl (Di lunedì 6 luglio 2020) Adesso Belen Rodriguez fa tappa a Roma. Alla base di tutto, dopo i rumors dell'ultim'ora, l'ex di Stefano De Martino è pronta a lasciare Capri dopo il weekend in barca. Pare che sia stata con Gianmaria Antinolfi, famoso e brillante imprenditore. Il party di compleanno all'Anema e core di Capri e poi in giro in una mega barca. Ma per Belen arriva la chiamata di Maria De Filippi e la riconferma a Tu si que vales. Infatti, in questi giorni inizieranno le registrazioni di ben 12 puntate. E Belen sarà di nuovo in studio (più abbronzata che mai). Intanto, la bella argentina non si esprime sul presunto flirt con Antinolfi. “Erano vicinissimi. C'era molta complicità tra loro quella sera”, assicura una fonte anonima e segreta. Si fa riferimento, ovviamente, al party di compleanno. Ma nessuno dei due si sbottona più di tanto. ... Leggi su iltempo

FilippoCarmigna : Belen Rodriguez seminuda in barca: 'Tutti muti', spazza via De Martino | <span style='color: rgb(153, 0, 0);'>Guard… - tempoweb : #Belen sbarca a Roma dopo il #Marcuzzi-gate. Cosa ha in mente la showgirl... - blogtivvu : Chi è Gianmaria Antinolfi? Il presunto fidanzato di Belen Rodriguez ha un ruolo molto importante nella moda - BlogUomini : Stefano de Martino ha tradito Belen Rodriguez con Alessia Marcuzzi, lui smentisce , Dagospia conferma - ItaTvfan : Stefano de Martino ha tradito Belen Rodriguez con Alessia Marcuzzi, lui smentisce , Dagospia conferma -