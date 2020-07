Belen Rodriguez e Stefano De Martino “scoppiano” pure in TV, l’argentina fuori da uno show di coppia (Di lunedì 6 luglio 2020) Belen Rodriguez e Stefano De Martino “rompono” pure in televisione. La coppia è scoppiata anche sul palcoscenico, così come ha rivelato il buon Giuseppe Candela per Dagospia. Nel frattempo l’argentina, ha condiviso una storia su Instagram, taggando l’account di Tu si que vales, a testimonianza che ci sarà anche questo anno. Belen Rodriguez e Stefano... L'articolo Belen Rodriguez e Stefano De Martino “scoppiano” pure in TV, l’argentina fuori da uno show di coppia proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

