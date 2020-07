Belen, non ne va bene una? Una clamorosa indiscrezione dai palinsesti tv: così De Martino le frega il posto (Di lunedì 6 luglio 2020) Dov'eravamo rimasti? Belen Rodriguez e Stefano De Martino, in piena crisi, non li vedremo a Castrocaro Terme, dove lo scorso anno avevano fatto sognare tutti dopo la reunion. Il Festival quest'anno, da rumors di Giuseppe Candela per Dagospia, lo condurrà solo De Martino. Sembra, infatti, che l'ex ballerino di Amici sia in volata verso una carriera brillante. E come l'avrà presa Belen silurata dal suo ex? Mistero. Nei prossimi giorni la Rodriguez tornerà a Roma per le registrazioni di Tu si que vales. De Martino, invece, ora si trova a Napoli per Made in sud. Il resto è gossip dell'ultim'ora. Leggi su liberoquotidiano

LucaDondoni : Premesso che Di Martino o Belen o la Marcuzzi vadano o non vadano con chi gli pare ma a voi, sinceramente, frega qu… - SlashMidnight : State diventando talmente tossiche di complimenti che quando vi propongono di prendere il cazzo, a questo preferite… - CorradoB81 : @EffeF61 @todorov_denis Hai fatto bene . È irritante. Una vergogna. Non avevo letto cosa scrisse al bimbo dell Belen... Che persona cattiva. - renzocrosa : RT @velocevolo: Ma solo io non so niente di quello che fanno #Belen #fedez & C., né desidero saperlo? ??Robert Doisneau - Paris 1953 http… - GiusCandela : Ma allora è un vizio! Le coppie in tv non sembrano andare d'accordo. Nelle scorse settimane si sarebbe consumato un… -