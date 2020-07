Beautiful, Una vita, Il segreto: anticipazioni 6 luglio 2020 (Di lunedì 6 luglio 2020) anticipazioni e trame di Beautiful, Una vita, Il segreto di oggi, 6 luglio 2020: Xander e Zoe temono che Thomas possa confessare la verità su Beth. Bellita è arrabbiata con Celia e prende una decisione drastica. Angustias fa una scoperta scioccante e tenta il suicidio. Dietro tutto ciò c’è lo zampino di Francisca, che però, davanti a Tristan, incolpa Pepa. La levatrice viene cacciata dalla Casona. Beautiful: anticipazioni 6Articolo completo: Beautiful, Una vita, Il segreto: anticipazioni 6 luglio 2020 dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

Ultime Notizie dalla rete : Beautiful Una

SoloDonna

Nella terza stagione di Better Call Saul, dopo che Chuck si è tolto la vita, arriva una lettera a Jimmy da parte del fratello scomparso, una lettera che lascia spazio all'interpretazione e ci fa doman ...Beautiful, anticipazioni e trame delle puntate in onda su Canale 5 da lunedì 6 luglio a venerdì 10 luglio. In onda ormai da trent’anni, Beautiful è ormai un appuntamento fisso del day time di Canale 5 ...