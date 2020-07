Beautiful anticipazioni: tutti tacciono la verità su Beth, qualcuno parlerà? (Di lunedì 6 luglio 2020) Che cosa succederà nelle prossime puntate di Beautiful in onda in Italia a luglio 2020? Tra tutte le persone che conoscono la verità sulla piccola Beth, qualcuna troverà il coraggio di parlare, per raccontare cosa davvero è successo alla bambina, per dire a Hope che sua figlia è ancora viva? Lo scopriamo con le anticipazioni che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani 7 luglio 2020. Flo pensava che dicendo tutto a Thomas si sarebbe liberata la coscienza. Pensava che il giovane avrebbe subito detto almeno a sua sorella della bambina ma si sbagliava. Wyatt dal canto suo si è accorto che Flo sta tenendo nascosto qualcosa ma non sa di che cosa si tratti. La ragazza sperava davvero che questa verità venisse rivelata e anche Xander sembra avere intenzione di dire tutto a Hope ma la verità sulla piccola Beth è ancora ... Leggi su ultimenotizieflash

zazoomblog : Beautiful Una vita Il segreto: anticipazioni 6 luglio 2020 - #Beautiful #segreto: #anticipazioni - zazoomblog : Beautiful anticipazioni puntate in onda su Canale 5 dal 6 al 10 luglio - #Beautiful #anticipazioni #puntate… - zazoomblog : Beautiful anticipazioni puntate in onda su Canale 5 dal 6 al 10 luglio - #Beautiful #anticipazioni #puntate - ringoringhetto : RT @POPCORNTVit: Beautiful, le anticipazioni del 6 luglio: Thomas chiede a Hope di sposarlo! -