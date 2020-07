Bayern Monaco, Rummenigge: «Flick ha reso di nuovo grande la squadra» (Di lunedì 6 luglio 2020) Intervistato dopo la vittoria della Coppa di Germania, Karl-Heinze Rummenigge ha fatto i propri complimenti al tecnico Flick L’amministratore delegato del Bayern Monaco, Karl-Heinze Rummenigge, ha così espresso la propria soddisfazione per la vittoria della Coppa di Germania ottenuta ieri sera da parte della squadra bavarese: «È il 50° titolo nazionale, penso che sia la cosa più importante oggi. Eravamo sul 3-0 ma a volte giochiamo troppo avidamente a centrocampo e invitiamo l’avversario a salire. Avremmo potuto metterci nei guai ma conquistare il secondo trofeo consecutivo allora va bene. Puoi solo fare alla squadra un grande complimento. Hansi Flick ha reso di nuovo grande la squadra e questo è calcio da Bayern» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

