Basket, Isaac Fotu è ufficialmente un nuovo giocatore della Reyer Venezia (Di lunedì 6 luglio 2020)

Adesso è ufficiale, Isaac Fotu, pivot nato in Inghilterra, ma di passaporto neozelandese, lascia Treviso per accasarsi ai rivali della Reyer Venezia. Fotu, giocatore dotato sia di ottimo gioco spalle ...Isaac Fotu, nella passata stagione in forza a Treviso, farà parte del reparto lunghi della Reyer Venezia nella stagione 2020/2021. "Sono entusiasta di vestire la maglia della Reyer e di far parte di q ...