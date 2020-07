Bartomeu contro il Real Madrid: “Il Var sembra favorire sempre la stessa squadra” (Di lunedì 6 luglio 2020) Il Presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di MovistarTV a seguito del match vinto dai blaugrana contro il VillaReal per 4-1. “Abbiamo ottenuto una vittoria importante per la classifica, siamo contenti. Questo è il cammino da seguire. Mi dispiace dirlo, ma il Var non è all’altezza delle aspettative. In questo momento non è equo, sta influenzando alcuni risultati e sembra favorire sempre la stessa squadra”. Foto: Marca L'articolo Bartomeu contro il Real Madrid: “Il Var sembra favorire sempre la stessa squadra” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Clima rovente nella Liga spagnola con il Var sotto accusa per i vantaggi al Real Madrid. A gettare benzina sul fuoco l’arbitraggio di Bilbao dove i ‘blancos’ hanno vinto 1-0 contro l’Athletic, consoli ...

Barcellona, Bartomeu: “Messi vuole finire qui la carriera”

Leo Messi va via dal Barcellona? Non è di questo avviso il presidente del club blaugrana, Josep Bartomeu, che al termine del match vinto dai catalani contro il Villarreal ha espresso parole di apertur ...

