Baronissi, lavori Città della Medicina: chiuso tratto via Moro – via Allende (Di lunedì 6 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBaronissi (Sa) – lavori di urbanizzazione in corso per il cantiere di Città della Medicina a Baronissi. L’intervento sta interessando da questa mattina anche un tratto di via Aldo Moro – via Allende. Nell’area si sta realizzando la connessione degli impianti fognari. Da oggi e per l’intera settimana, dunque, e’ stata necessaria la chiusura di un primo tratto di strada che da via Aldo Moro conduce a via Allende. Percorsi alternativi individuati in via Berlinguer o Corso Garibaldi. E’ stato necessario chiudere anche l’uscita dalla via Trinita’ in direzione largo Tre Pizzi. I cittadini residenti e non utilizzeranno la via Trinità a doppio senso con ingresso ed uscita alla via Fortunato. Se non emergeranno imprevisti tecnici i lavori del primo tratto saranno conclusi entro il ... Leggi su anteprima24

muoversincampan : Sull'A2 del Mediterraneo, si sono formati rallentamenti per traffico intenso nel tratto compreso tra gli svincoli B… - muoversincampan : Sull'A2 del Mediterraneo rallentamenti, per lavori, tra Lancusi e Baronissi verso Fratte. #muoversincampania #A2… - muoversincampan : Sull'A2 del Mediterraneo, per lavori, ci sono code tra le uscite Fisciano e Baronissi verso Reggio Calabria.… - muoversincampan : Sull’A2 del Mediterraneo, rallentamenti con code a tratti, per lavori, tra Baronissi e Fratte verso Fratte… - muoversincampan : Sull'A2 del Mediterraneo, per lavori, ci sono rallentamenti con code a tratti tra Baronissi e Fratte in direzione R… -

Ultime Notizie dalla rete : Baronissi lavori Baronissi, lavori Città della Medicina: chiuso tratto via Moro - via Allende anteprima24.it La Cda ha il suo staff Con coach Barbieri c’è Cinelli come vice

I due avevano lavorato insieme lo scorso anno a Baronissi L’ex giocatore avrà anche il ruolo di preparatore atletico Alessia Pittoni / TALMASSONS Anche la casella “staff tecnico” è andata ...

Bandi Consorzio Sociale Valle Irno e Museo Frac: i sospetti di Esposito (FdI)

Polemiche e veleni a Baronissi, in vista dell’assegnazione di alcuni posti di lavoro da parte del Consorzio Sociale Valle dell’Irno e del Museo Frac, di proprietà dell’amministrazione comunale. A soll ...

I due avevano lavorato insieme lo scorso anno a Baronissi L’ex giocatore avrà anche il ruolo di preparatore atletico Alessia Pittoni / TALMASSONS Anche la casella “staff tecnico” è andata ...Polemiche e veleni a Baronissi, in vista dell’assegnazione di alcuni posti di lavoro da parte del Consorzio Sociale Valle dell’Irno e del Museo Frac, di proprietà dell’amministrazione comunale. A soll ...