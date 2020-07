Barista a Gualtieri: “Promesse mantenute, aiuti arrivati, gli offro il caffè” (Di lunedì 6 luglio 2020) Il titolare del bar di via XX settembre in data 13 maggio aveva ricevuto come cliente il ministro dell’Economia Gualtieri, il quale aveva colto l’occasione per fare un pronostico sull’arrivo degli aiuti. Ora la soddisfazione del Barista: “Il ministro Gualtieri è stato di parola”. A quanto pare, tra ritardi Inps nella cassa integrazione e problemi … L'articolo Barista a Gualtieri: “Promesse mantenute, aiuti arrivati, gli offro il caffè” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

