“Barbara D’Urso mi ha salvata, senza di lei…” la dichiarazione dell’attrice (Di lunedì 6 luglio 2020) Barbara D’Urso è stata ringraziata ufficialmente e pubblicamente dall’attrice Asia Argento, che recentemente abbiamo visto tentare la scalata a Pechino Express insieme all’amica Vera Gemma, prima di subire un incidente nel primo episodio del programma condotto da Costantino Della Gherardesca. Ma ultimamente Asia Argento è apparsa molto spesso a Live – Non è la D’Urso, … L'articolo “Barbara D’Urso mi ha salvata, senza di lei…” la dichiarazione dell’attrice proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Fabio89952932 : @stanzaselvaggia Tuo figlio non è niente di speciale? Neanche tu lo sei, anzi tu fai proprio schifo. Usi tuo figlio… - justriccardo : @Iperborea_ like, retweet di Alessia Marcuzzi e Barbara d’Urso e non ricordo altro - ComeLava : Esiste la perfezione? Si esiste, ed è la sfilata delle divine stile Barbara d’urso con la canzone “rapide” di Mah… - infoitcultura : Asia Argento si confessa sulla figlia Anna Lou e svela l’aiuto di Barbara D’Urso - infoitcultura : Asia Argento contro X Factor, poi ringrazia Barbara d’Urso -

Ultime Notizie dalla rete : “Barbara D’Urso Barbara D’Urso racconta a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ com’è fare televisione ai tempi del Coronavirus, poi svela qual è l’ospite che la diverte di più Isa e Chia