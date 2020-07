Banca Popolare di Bari, leggiamo i numeri. Sicuri che alla futura spa non serviranno altri capitali? (Di lunedì 6 luglio 2020) di Vincenzo Imperatore. La Banca Popolare di Bari sarà trasformata in spa. Lo hanno deciso più di 35.000 soci, non altri.Alleluja! Siamo tutti contenti, anche io che la settimana scorsa ho ribadito il “sì” alla trasformazione, ma senza l’approvazione dei soci che hanno sottoscritto l’aumento di capitale nel 2014 e nel 2015. Per i motivi che potete leggere qui .Ma quello che ci interessa oggi, e che era stato posto come ragionevole dubbio la settimana scorsa, riguarda la consapevolezza dei soci in merito ai “numeri” della Banca. Mi spiego meglio: i soci hanno letto la relazione illustrativa alla situazione patrimoniale della Banca al 31 marzo 2020 fatta dai commissari ed inserita nel sito in una pagina di non facile reperibilità ?E se pure lo avessero fatto avrebbero avuto le idee chiare sul futuro della Banca ... Leggi su ilparagone

gualtierieurope : La trasformazione e ricapitalizzazione della #BancaPopolarediBari è stata un successo. Una svolta rispetto al passa… - inFinance_it : Con la trasformazione di Banca popolare di Bari in SPA una delle ultime resistenze all'abbandono del modello cooper… - ValdichianaOggi : - giusegiotto : @Marcozanni86 @borghi_claudio so’ fantastiche come quelle di MPS, Carige, Veneto Banca, Popolare di Vicenza e di Ba… -

Ultime Notizie dalla rete : Banca Popolare Banca Popolare di Cortona: la donazione della nuova ambulanza alla... Sr 71 Assemblea Cassa di Risparmio di Orvieto, il pensiero della Fondazione sui risultati nell’esercizio 2019

anche quest’anno, a valle della rituale Assemblea della Cassa di Risparmio di Orvieto spa, ritengo doveroso renderVi partecipi del pensiero della Fondazione sui risultati conseguiti dalla partecipata ...

I conti deposito con migliore rendimento a luglio 2020

I conti deposito sono strumenti per la gestione dei propri risparmi che in un certo senso assomigliano ai classici conti corrente, ma sono dotati di una funzionalità in più: permettono infatti di far ...

anche quest’anno, a valle della rituale Assemblea della Cassa di Risparmio di Orvieto spa, ritengo doveroso renderVi partecipi del pensiero della Fondazione sui risultati conseguiti dalla partecipata ...I conti deposito sono strumenti per la gestione dei propri risparmi che in un certo senso assomigliano ai classici conti corrente, ma sono dotati di una funzionalità in più: permettono infatti di far ...