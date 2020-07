Bambina lasciata morire di fame e mangiata dai topi in Australia: il ricordo commovente con le farfalle (Di lunedì 6 luglio 2020) Il ricordo per la piccola Willow Dunn La piccola Willow Dunn è stata trovata morta nella suo lettino a Brisbane il mese scorso in un avanzato stato di decomposizione. Il corpo della Bambina con la sindrome di Down era stato parzialmente mangiato dai topi. La sua drammatica storia ha commosso l’Australia e, in suo ricordo, alcune persone della comunità hanno allestito un memoriale e liberato quattro farfalle. Accusati della morte della Bambina sono il padre Mark James Dunn, 43 anni, e la matrigna Shannon Leigh White, 43 anni, che dovranno rispondere dell’accusa di omicidio. L’evento con farfalle e palloncini in ricordo di Willow Dunn è stato organizzato dal gruppo T21 Mum Australia Network e Down Syndrome Queensland, reti di supporto per i genitori di bambini con sindrome di Down, nel Cannon Hill Park di Brisbane. Kathy Dillon, una delle ... Leggi su tpi

