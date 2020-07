Bambina investita e uccisa da auto pirata nel Bresciano. Investitore si costituisce (Di lunedì 6 luglio 2020) Bagnolo Mella, Brescia, Bambina di nove anni investita e uccisa mentre si trovava sulle strisce pedonali. Investitore si costituisce. Una Bambina di nove anni è stata investita e uccisa da un’auto pirata nel Bresciano. La bimba si trovava con la madre che ha riportato diverse ferite ma non è in pericolo di vita. Il pirata della strada si è dato alla fuga senza prestare soccorso. Al lavoro gli uomini della Polizia Stradale per rintracciare il responsabile. Bambina investita e uccisa nel Bresciano. Ferita la madre L’episodio è avvenuto nella tarda serata del 5 luglio a Bagnolo Mella, in Provincia di Brescia. Stando alle prime ricostruzioni, la bimba di nove anni si trovava sulle strisce pedonali quando è stata investita e uccisa da un’auto pirata. Il conducente del mezzo non è fermato a prestare soccorso e si è ... Leggi su newsmondo

