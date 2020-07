Avete mai visto la sorella di Irama? Bionda e bella [FOTO] (Di lunedì 6 luglio 2020) Irama, pseudonimo di Filippo Maria Fanti, è un cantautore che ha esordito nella musica italiana partecipando nel 2016 a Sanremo per la categoria “Nuove proposte” portando il singolo “Cosa resterà“. La notorietà però la raggiunge con la vittoria ad Amici, il talet-show condotto da Maria De Filippi. Ritorna sul palco dell’Ariston nel 2019 portando il brano “La ragazza con il cuore di latta”. Nel 2015 insieme a Benji e Fede ha inciso “Fino a farmi male”. Cresciuto a Monza, la sua musica è un mix di diversi generi e si è appassionato alla musica di Fabrizio De Andrè e Francesco Guccini grazie ai suoi genitori per poi approcciare nel mondo dell’hip hop. Forse non tutti sanno che Irama ha una sorella, si chiama Jolanda ed è stata ospite in un serale di Amici. A Tv Sorrisi e ... Leggi su velvetgossip

Genova. «Sulla situazione drammatica delle autostrade in Liguria non ho avuto rassicurazioni, il Ministero di Trasporti non ha mai risposto ai nostri appelli. Questo è il simbolo di un Governo che non ...

Le bugie di Meghan Markle e l’imbarazzo della regina Elisabetta

Le polemiche non accennano a diminuire. Nemmeno la paura che questa volta il principe Andrea sarà coinvolto nel processo contro la complice di Jeffrey Epstein, ha distolto l’attenzione dalle ultime no ...

