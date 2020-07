Avete mai visto la moglie di Ennio Morricone? Uniti da un incidente [FOTO] (Di lunedì 6 luglio 2020) Il suo nome è Maria Travia ed è la moglie di Ennio Morricone, da oggi – lunedì 6 luglio 2020 – tragicamente vedova. Il celebre compositore italiano, infatti, è deceduto all’alba di questa mattina in seguito alla rottura del femore subita nei giorni scorsi. Aveva 91 anni. 64, invece, sarebbero stato gli anni di matrimonio che la coppia avrebbe festeggiato il prossimo ottobre. Era il 13 ottobre del 1956, infatti, quando i due convolarono a nozze, a sei anni di distanza dal loro primo incontro. Da allora non si sono mai lasciati e il loro amore è continuato a crescere e a solidificarsi. Com’è divenuta la moglie di Ennio Morricone Originaria della Sicilia e poi trasferitasi a Roma, fu proprio nella capitale che nacque la storia d’amore che portò Maria Travia a divenire la moglie di Ennio Morricone. La donna era ... Leggi su velvetgossip

MILANO - Quasi cinque mesi dopo l'annuncio, l'Offerta pubblica di scambio di Intesa Sanpaolo su Ubi Banca passa alla decisiva prova dei soci dell'asse Bergamo-Brescia. Da oggi al 28 luglio, infatti, g ...

Maurizio Costanzo, «Morricone e la nostra collaborazione con Mina»

Con la musica di Ennio Morricone, Maurizio Costanzo insieme al drammaturgo Chigo De Chiara, ha firmato una delle canzoni più amate e ascoltate in tutto il mondo: «Se telefonando», nel 1966, nella indi ...

