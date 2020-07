Avete mai visto la moglie di Claudio Bisio? È una nota giornalista [FOTO] (Di lunedì 6 luglio 2020) Claudio Bisio è un famoso attore e comico italiano. Ogni personaggio che interpreta riesce sempre a strapparci qualche risata che sia sul piccolo o grande schermo. La sua è una lunga e brillante carriera, ma oggi vogliamo parlare della sua vita privata. Ebbene, Avete mai visto la donna che l’ha fatto innamorare e madre dei suoi figli? Si chiama Sandra Bonzi e ha 55 anni. Ma vediamo nel dettaglio cosa fa nella vita e com’è nata la storia tra i due. Sandra Bonzi: la donna che ha rubato il cuore a Claudio Bisio Claudio e Sandra si sono incontrati per la prima volta in un locale lombardo nel lontano 1992 e da lì sembra che i due non si siano più lasciati. “Tanti anni fa. Ero un po’ brilla e lui mi ha raccolto al locale Stella Alpina. Diciamo che è stato travolgente“, così lei aveva esordito raccontando il loro ... Leggi su velvetgossip

Con la musica di Ennio Morricone, Maurizio Costanzo insieme al drammaturgo Chigo De Chiara, ha firmato una delle canzoni più amate e ascoltate in tutto il mondo: «Se telefonando», nel 1966, nella indi ...

Temptation Island 2020 ha preso il via da pochi giorni, ma sono già numerose le notizie sui vari concorrenti. Tra esse ad attirare l’attenzione ci sono senza dubbio Valeria e Ciavy, interpreti di una ...

