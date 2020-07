Avete mai visto la madre di Francesca Cipriani? La somiglianza è incredibile [FOTO] (Di lunedì 6 luglio 2020) Francesca Cipriani è la showgirl conosciuta dal pubblico per la sua fisicità prorompente e il suo sorriso. Ha partecipato alla sesta edizione del Grande Fratello. Nel 2018 ha partecipato all’Isola dei Famosi dove di certo non sono mancati momenti divertenti con la simpatia della showgirl. Proprio durante il reality show è rimasta impressa la scena di quando era terrorizzata all’idea di tuffarsi dall’elicottero, chiedendo di farlo abbassare il più possibile vicino all’acqua. Su questa vicenda ha ricevuto delle critiche e molti credevano che fosse tutta scena quando invece per alcuni era evidente che si trattasse di un attacco di panico. C’è qualcuno in merito che l’ha sempre difesa come in ogni situazione. Si tratta di sua mamma. Francesca Cipriani infatti è legatissima a sua madre, Rita De Michele che spesso ... Leggi su velvetgossip

